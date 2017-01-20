人行推出新工具「臨時流動性便利」

人行在微博上表示，通過新工具「臨時流動性便利」操作，為在現金投放中占有比例較高的幾家大型商業銀行提供臨時流動性支持，操作期限28天，資金成本大致與同期限公開市場操作利率相同。人行稱，這是為保障春節前現金投放的集中性需求，以及促進銀行體系流動性和貨幣市場平穩運行，這一操作可通過市場機制更有效實現流動性的傳導。

(工商)