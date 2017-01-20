日籍考生泉勝利 靠輔助器學測應試

日籍考生泉勝利靠輔助器學測應試。（吳江泉攝）

大學學測20日登場，高師大考場有38名身心障礙考生，其中高師大附中日籍考生泉勝利，因生產過程造成運動神經病變，雙腿不良於行，靠輔助器走路，他去年雖然考上國立大學，但因沒有錄取理想科系，卻積極樂觀的表示，想考上高師大生物科技系，研發疫苗造福更多人。

泉勝利的父親是日本人，母親是台灣人，出生時雖然破了兩次羊水仍平安出生，被父母取名為「勝利」，但過程中造成他天生雙下肢不良於行，後來才檢查出是生產過程造成運動神經病變，因發現得慢，終身得靠輔助行走。

6、7歲時泉勝利才能雙手扶牆站立，學習平衡，之前都是父母親抱著上下學，就讀日僑小學、高師大附中，學習過程雖然辛苦，但有同學和師長相伴，他一路勇敢挺過來。

泉勝利上午拄著輔助具，由母親陪同到高師大特殊試場應試。泉勝利的母親說，他的病因是在日本發現的，因為發現得太慢，因此無法治癒，曾到台灣試過推拿、按摩等民俗療法仍沒有效果。

他表示，由於從小就進出醫院，總幻想自己能當醫師幫助跟他一樣症頭的人，因此對生物科技一直很有興趣，他曾到高師大燕巢校區生物科系參觀，覺得那裡環境很不錯，很喜歡，希望能考上。

(中時)