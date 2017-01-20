兩大免稅商店車拚買氣 端出賓士車、歐洲機票
桃園機場去年12月底歡慶機場旅客運量突破4千萬人次，正式晉級為A級的國際機場，昇恆昌免稅商店首次在新春檔期祭出「滿千萬人、送百萬車」活動，自小年夜1月26日起至3月20日止，旅客於「昇恆昌桃園國際機場免稅商店」及「昇恆昌免稅預購網」單筆消費每滿新台幣8800元（菸類商品、餐廳、Cafe之消費除外），憑售貨單號上網登錄，即可參加Mercedes-Benz E-class百萬名車，每台價值新台幣252萬元。
另一方面，桃園機場采盟免稅店摸彩活動，總值超過新台幣300萬元。旅客在1月26日至3月19日期間，在采盟免稅店單筆購物金額滿新台幣2000元以上，即可獲得摸彩券一張，就有機會獲得包括華航歐洲來回機票、崑崙金橋百萬名錶、女用鑽錶以及50只Coach時尚手錶等。
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(中時)
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