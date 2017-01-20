嘉市文化公園 紅嘴黑鵯現身
嘉義市文化公園最近出現一群紅嘴黑鵯，在苦楝樹上啄食種子，令市民驚艷。荒野協會成員表示，紅嘴黑鵯現身都市，代表都市環境友善。
荒野協會嘉義分會副會長楊勛凱表示，紅嘴黑鵯是台灣特有亞種野鳥，常見在1500公尺以下的中低海拔闊葉林活動，尤以山坡與森林交界處最常見。
他說，紅嘴黑鵯多數在夏天單獨行動，冬天則成群結隊覓食、繁殖，但活動範圍大多在山區。但嘉義市最近在文化公園、文雅國小各發現一群，代表都市環境變得友善。
楊勛凱指出，紅嘴黑鵯現身嘉義市鬧區公園，是很好的環境教育素材，由於紅嘴黑鵯的警覺性很高，見到人就會飛走，而且目前是牠們的交配季節，民眾可以用望遠鏡觀察。
市府表示，文化公園占地3.08公頃，有大片的類地毯草皮，公園旁就是文化路夜市，園區內種植洋紅風鈴木、樟樹、櫸木、欖仁、苦楝樹等樹種，平日供民眾休憩，夜間有街頭藝人表演。1060120
(中央社)
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