劉德立和巴國官員討論強化兩國移民事務

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駐巴拿馬大使劉德立（右2）於當地時間18日設宴為巴拿馬公安部移民局長卡利優（Javier Carrillo，左2）等人訪臺餞行。（駐巴拿馬大使館提供）中央社 106年1月20日

駐巴拿馬大使劉德立日前宴請巴拿馬公安部移民局長卡利優，他對卡利優應邀訪臺與內政部移民署，就如何強化臺巴兩國移民事務交流與合作，代表中華民國政府表示歡迎。

劉德立於當地時間18日設宴為巴國公安部移民局長卡利優（Javier Carrillo）等人訪臺餞行。

劉德立對卡利優應邀率團訪臺與中華民國內政部移民署，就如何落實兩國外長於2016年6月27日簽署「有關移民事務與防制人口販運合作協定」，以及強化臺巴兩國移民事務的交流與合作交換意見，並代表中華民國政府表示歡迎之忱。

卡利優感謝中華民國政府誠邀，他並指出，2013年曾以移民局長身分應邀訪臺，當時對台灣先進的「外來人口個人生物特徵識別系統」印象深刻。巴國移民局近年來亦採用類似系統維護境管安全，然而所採行系統似不如台灣系統先進，因此期盼中華民國政府能在此領域給予該局協助，以提高巴國境管安全及通關效率。

劉德立回應表示，卡利優於訪臺期間將與中華民國移民署長何榮村會晤，並進行臺巴移民事務會議，屆時卡利優可逕向移民署提洽，相信中華民國政府將在能力範圍內儘可能協助。1060120

(中央社)