搭客運也能讀好書 新北圖春節漂書專車

春節將至，今年搭乘客運返鄉民眾可免費享受精神食糧。新北市立圖書館今天將2000冊好書送到板橋客運站，免費提供搭車民眾閱讀。

為了讓市民在春節返鄉、出遊搭車、候車時擁有閱讀的樂趣，新北市立圖書館今年特別與板橋客運站合作，於農曆年節（初一至初五）期間推出「春節漂書專車」，在國光、日統、和欣、統聯、阿羅哈、葛瑪蘭、以及大有等板橋發車的客運椅背置物網上放置好書，免費提供給搭車的民眾閱讀，來不及看完也可以帶回家繼續看，閱讀完畢再歸還至任一漂書點。

「飛漂BOOK」春節漂書專車下午由新北市立圖書館館長高鵬與國光客運副董事長王應傑共同啟動閱讀服務，春節期間只要於板橋客運站搭車的民眾即可享受精神食糧。

高鵬表示，智慧型手機普及，許多民眾等排隊或等公車時都變成「低頭族」，為了改變大家滑手機的習慣，圖書館特別提供2000冊的好書，放置於客運與車站內，提供旅客免費取閱，讓民眾在春節假期中也能享受閱讀的樂趣。

王應傑表示，春節期間板橋客運站一天發車超過500班次，所有從板橋發車的長途客運，包括國光、日統、和欣、統聯、阿羅哈、葛瑪蘭、以及大有巴士等，椅背的置物網上均會提供書籍免費讓民眾隨手拿取閱讀，讓書香陪伴民眾春節連假返鄉或出遊。1060120

(中央社)