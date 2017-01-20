寶可夢好紅 學測國文數學都考了
手機遊戲「精靈寶可夢GO」紅遍海內外，106年學測頭兩科都有寶可夢題，但數學科出現的「寶可夢」，跟解題毫無關連，「只是讓人感到親切而已。」
學測國文科的「寶可夢」出現在多選第22題的（B）選項，要考生分辨外來語「寶可夢（Pokemon）」，是否屬於「音義兼譯」。
相對於國文科，數學科的「寶可夢」題，就僅僅只是題目帶到而已。選擇題第一題，提到師生玩過「寶可夢」的比率，補教老師俞克斌說，這題就是考比率的概念，考生是否玩過「寶可夢」，一點都不影響答題。考題這麼出，只是讓人感到親切而已。
另外，相較於台北市教師團認為今年數學科是近3年最難，補教解題團卻覺得難度沒有太大變化。俞克斌分析，今年是多重選擇題較難，但選擇題部分簡單許多，且有很多考古題，只要熟悉過去題型，分數不會差太多。
俞克斌提到，多重選擇題是闊別12年來，首度出現某一題只有一個正確答案選項的，可能對學生來說會有些困擾。
俞克斌表示，近年學測趨勢就是著重閱讀理解、空間概念，沒有冗長的算數。不過有許多跨單元的題目，考驗學生的組織能力，社會組考生相對吃虧。1060120
(中央社)
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