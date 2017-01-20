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我要評比

圖為車俊。（圖取自天山網）

去年6月底浙江省長李強升任江蘇省委書記後，20日，浙江人大選出車俊為省長。

據浙江線上今天報導， 1月20日下午，浙江省十二屆人大五次會議第三次全體會議在杭舉行。大會採用無記名投票方式，依法選舉車俊為浙江省人民政府省長。

車俊，1955年7月生，安徽巢湖人。長期在安徽、新疆任職，調往浙江前擔任新疆維吾爾自治區黨委副書記（正部長級）。

(中時電子報)