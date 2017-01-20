頭份市農民節舞龍拜年　警宣導春節預防犯罪

我要評比

頭份市農會慶祝農民節，展示農友種植的黑豆、東方美人茶等農產品，縣長徐耀昌（右二）品嚐黑豆飲品。（黎薇攝）

頭份市農會慶祝農民節，邀請興華高中舞龍團為活動揭開序幕，縣長徐耀昌高舉龍頭，向鄉親拜年。（黎薇攝）

苗栗縣頭份市各界慶祝農民節，今與頭份警分局一同從頭份義民廟步行至頭份市農會，沿途向鄉親拜年並宣導春節犯罪預防及交通安全宣導觀念，縣長徐耀昌肯定農民一年來的付出，呼籲鄉親選購縣內農產品，是年節伴手禮最佳首選。

頭份家政班大鼓隊和興華高中舞龍團熱鬧登場，為活動揭開序幕，縣長徐耀昌高舉龍頭，提前向鄉親拜年，頭份市農會、代表會與市公所共同舉辦農民節表揚大會，表揚傑出農民、優秀四健會員、推動農業發展優秀農事、農特產品楷模。頭份警分局也由分局長林振民帶領警員宣導春節犯罪預防及交通安全宣導。

農會同步進行桶柑果品評鑑大賽，邀請農委會茶葉改良場長陳國任等評審，依果品外觀、甜度、果肉、香味等項目評分，特等獎由果農張騏楠獲得。

農會也展示東方美人茶、黑豆、柑橘、高麗菜等當季農產品，縣長徐耀昌品嚐黑豆飲品，大力推薦經過30幾種農藥殘餘檢測合格的非基改黑豆。

農曆過年前為桶柑盛產季節，農會指出今年受天氣影響，果品成熟期稍慢，產量也較往年少，但品質不受影響，歡迎鄉親多加選購品質高、價格公道的苗栗農產品當作伴手禮，送禮好看又大方。

(中時)