川普就職台灣派團參加 陸：自我炒作
中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，美方僅邀請各國駐美外交使節出席美國準總統川普的就職典禮，部分人士指台灣應邀派代表團赴美參加，是「自我炒作」。
前行政院長游錫(方方土)率祝賀團赴美出席川普就職典禮，華春瑩18日表達陸方反對立場。游錫(方方土)隨後受訪說，北京若連這樣都要抗議，「這不像個泱泱大國」，「中國是大國，要有大國心胸，不要那麼小氣」。
中國大陸下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時表示：「我注意到美政府多次重申，美方只邀請各國駐美外交使節出席美總統就職儀式，但沒有邀請也不鼓勵其他國家或地區派團赴美。」
華春瑩說：「台灣地區一些勢力炒作台當局應邀派所謂代表團赴美參加美總統就職儀式，這顯然是一種自我炒作，目的是要藉機干擾和破壞中美關係，對此我們已經多次表明了堅決反對的態度。」
另外，據日媒報導，日本自衛隊預定23至27日實施設想中國大陸與台灣發生軍事衝突時的桌面演練演習（沙盤推演）。演習想定包括日美共同應對為牽制自衛隊及美軍行動而南下的中共軍隊。
華春瑩表示，已看到相關報導，「我覺得這可能反映出了日本可能有一些人唯恐天下不亂這樣的心態」。
她說，陸方希望日方在涉台議題上務必謹言慎行，確實恪守中日聯合聲明等四個政治文件的有關原則，「不要向台獨分子發出任何錯誤的信號，不要做任何有損地區和平與穩定的事情」。1060120
(中央社)
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