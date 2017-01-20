雪崩奪命飯店埋近30人 義不放棄搜救
義大利中部山區一家飯店慘遭雪崩活埋，內部人員走避不及，凶多吉少，飯店儼如置放遺體的棺材。當地救援行動今天進入第二天，搜救人員誓言繼續搜尋近30名受困者。
法新社報導，這起雪崩恐已造成至少25人罹難，其中包括數名孩童。位於中部偏遠山區的里戈彼亞諾飯店（Hotel Rigopiano）昨天下午慘遭雪崩鋪天蓋地而來，3層樓高的飯店遭雪堆掩埋，飯店地基位移10公尺。
搜救人員昨晚仍繼續搜救行動，但找到生還者的希望渺茫，大雪造成山區道路中斷，搜救行動不易。
根據英國「每日郵報」（Daily Mail）網站，2名逃過一劫的生還者，打電話求救，但由於地處偏遠，相關人員數小時後才趕達。
內政部次長布比可（Filippo Bubbico）告訴記者：「我們仍抱持希望，認為內部還有生還者。」
布比可表示，「消防員和山區搜救人員正不眠不休搜救，陸軍現在正盡全力暢通道路。」
陸軍少校卡波佐羅（Nicola Cappozolo）說：「一場小型雪崩在通往飯店的路上形成一堵雪牆。我們現在正要趕往當地，拆牆打通道路。只要能找到生還者，我們就會去。」
救援人員在雪堆和瓦礫堆中找到2具遺體，2名生還者則因為失溫送醫。
義大利電視台播出的畫面顯示，遭大雪活埋，被稱為「棺材旅館」的入口區域，遍布成堆的石塊瓦礫。
4星級的里戈彼亞諾飯店擁有自家的水療中心和室內游泳池，座落在海拔1200公尺山區，位於義大利18日地震震央以東約90公里處。1060120
(中央社)
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