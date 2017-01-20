歐巴馬執政這8年 華府跟著變酷

歐巴馬2009年就職前10天曾上華府知名餐廳「阿班辣醬碗」吃招牌熱狗，其意義不只是歇腳，更標誌當時行將就任的他展開雙重任務：暨是國家領導人，也扮演讓首都變酷的推手。

法新社報導，拜大規模都巿更新和年輕專業人士湧入之賜，曾被認為不過是個充斥沈悶政治人物和政府官員小鎮的華府，過去8年已改頭換面。

華府因豐富的娛樂設施、多間免費的世界級博物館、人口多元及居民年輕，2014年躋身「富比世」（Forbes）雜誌「最酷城巿」之列。2016年之前，當地更有12家「米其林指南」（Michelin Guide）評鑑的星級餐廳。

歐巴馬當年選戰受年輕人驅動，而這股蒸蒸日上的優勢恰巧出現在他勝選到任後，充滿承諾與希望之際。就連當時白宮新主人的面孔也不同於以往。

「華盛頓人」（Washingtonian）雜誌編輯夏福爾（Michael Schaffer）告訴法新社，新華府全然反映歐巴馬的身影：酷、大都會、多元。

他說：「這些趨勢在他當總統之前早在醞釀中，但他當選後又匯聚更多能量。」

阿班辣醬碗（Ben's Chili Bowl）老闆阿里（Nizam Ali）第一手見證歐巴馬巧妙施展魔法。

他告訴法新社：「全世界都緊盯他的一舉一動，他卻造訪阿班辣醬碗。就帶來正面的經濟影響這件事而言，也許這是我們曾經碰過最棒的事。」

阿里說：「我認為他的造訪增加這整個區的價值和重要性。」阿班辣醬碗座落在歷史上非裔美國人聚集的華府U街（U Street）區。

華府旅遊組織「Destination DC」多年前發起稱為「酷華府」（DC Cool）的運動，旨在改變華府形象。該組織的麥克林（Robin McClain）說：「歐氏一家用先前許多政府不曾有過的方式在擁抱華府。他們真的住在城裡，有節日時經常外出，有新餐廳開張也會去試吃。」（譯者：中央社何宏儒）1060120

(中央社)