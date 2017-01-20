真的腰傷不能行房？任賢齊大笑還原真相
熱愛戶外運動的任賢齊，月初傳參加DAKAR世界級越野賽，因不慎撞上大樹需緊急送醫，醫師診斷他腰傷「不能搬重物、不能行房」，今(20日)他出席公開活動，透露仍在養傷中，並表示醫生會說「不能行房」完全是意外。
據《on.cc東網》報導，任賢齊今現身《樹大招風》慶功記者會，提到本月初到南美洲參加越野賽發生意外，他表示目前仍起身不能太快，也不能提重物，以免再度傷到腰，是否真的不能行房？他則大笑回應：「因為當地醫生只會法文，我便比手畫腳問他可不可以騎單車，他誤會了，便回答我不能行房」。
任賢齊日前以該片入圍亞洲電影大獎影帝，對此他非常榮幸又開心，直言對手都很強，入圍就是肯定，「更要感謝杜琪峯，是他才找我演壞人」，農曆新年將至，任賢齊透露會回台灣跟父母吃年夜飯，之後飛美國開唱。
(中時電子報)
關鍵字：任賢齊
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