內神通外鬼 超商店員找人搶劫店長

台北市南京東路5段台灣銀行中崙分行昨日發生一起搶案，李姓嫌犯尾隨一名超商店長進入銀行後，持辣椒水噴灑、準備動手行搶店長預存入的營業所得75萬餘元，所幸當場遭到保全與民眾合力制伏才未得逞。

松山分局案發後組成專案小組積極偵辦，發現除了李嫌外，還有2名共犯，其中1名19歲蘇姓男子竟是同一家超商的店員，他因熟悉超商收、存款作業流程，於是內神通外鬼、找來2名友人策畫這起搶案。

警方調查，昨日由22歲洪姓男子騎車載李嫌至案發地附近下車，躲在超商騎樓的柱子後方埋伏，待店長攜帶營業款75萬餘元到隔壁銀行存款時，再趁機下手行搶。

警方將接應的洪嫌逮捕到案後，發現他還是一名詐欺通緝犯，根據李嫌、洪嫌供詞，發現幕後策畫者是在超商工作的蘇男，今日將他拘提到案，依強盜罪嫌移送法辦，而李、洪2嫌已遭收押禁見。

(中時)