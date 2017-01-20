為防空難再現 俄全面停用圖-154等3款客機

波蘭空軍所屬的圖-154型客機。（圖/Dmitry Karpezo@維基百科）

繼去年年底發生重大墜機意外，造成包含亞歷山大紅旗歌舞團(Alexandrov Ensemble)藝術家團隊等共93人罹難的悲劇後，俄國國防部今宣布，為防止再有空難發生，即日起全面停用圖-154型（Tupolev Tu-154）、圖-134型（Tupolev Tu-134）和伊留申-62（Ilyushin Il-62）3種型號的客機，將另擇新型機種取代既有航線的執飛任務。

據俄國塔斯社（Tass News agency）報導，去年年底俄羅斯一架圖-154型客機墜毀於黑海沿岸的索契（Sochi），造成機上共93名乘客全數罹難的悲劇。為防止再有此類意外事故發生，俄國國防部今日宣布，將全面停用圖-154型、圖-134型和伊留申-62型3款客機，並以兩款新型的圖-204（Tupolev Tu-204）與蘇愷超級噴射機100（Sukhoi Superjet 100）取代之。俄國國防部長並下令要求，要求增加額外預算，盡快完成相關客機的升級作業。

俄製的蘇愷超級噴射機100，首架公開展示機。（圖/Marina Lystseva@維基百科）

俄國空軍所屬的圖-214型客機。（圖/Oleg Belyakov@維基百科）

俄國空軍所屬的窄體客機伊留申-62型。（圖/Sergey Lysenko@維基百科）

停飛的3款俄製客機，都是上個世紀60、70年代的產物，主要供應冷戰時期前蘇聯（USSR）陣營和盟友使用，如今全球多數航空已選擇停用。新取代的圖-204客機，由俄羅斯圖波列夫公司（Tupolev）設計製造，1996年正式投入服役，體型與性能等同於西方窄體的波音757（Boeing 757），載客量約在190至210人之間。而蘇愷超級噴射機100就更新了，2011年才正式投入服役，目前主要用戶為俄航與亞美尼亞航空，屬於小型的支線型客機，載客量約在70至100人之間。

(中時電子報)