為防空難再現 俄全面停用圖-154等3款客機
繼去年年底發生重大墜機意外，造成包含亞歷山大紅旗歌舞團(Alexandrov Ensemble)藝術家團隊等共93人罹難的悲劇後，俄國國防部今宣布，為防止再有空難發生，即日起全面停用圖-154型（Tupolev Tu-154）、圖-134型（Tupolev Tu-134）和伊留申-62（Ilyushin Il-62）3種型號的客機，將另擇新型機種取代既有航線的執飛任務。
據俄國塔斯社（Tass News agency）報導，去年年底俄羅斯一架圖-154型客機墜毀於黑海沿岸的索契（Sochi），造成機上共93名乘客全數罹難的悲劇。為防止再有此類意外事故發生，俄國國防部今日宣布，將全面停用圖-154型、圖-134型和伊留申-62型3款客機，並以兩款新型的圖-204（Tupolev Tu-204）與蘇愷超級噴射機100（Sukhoi Superjet 100）取代之。俄國國防部長並下令要求，要求增加額外預算，盡快完成相關客機的升級作業。
停飛的3款俄製客機，都是上個世紀60、70年代的產物，主要供應冷戰時期前蘇聯（USSR）陣營和盟友使用，如今全球多數航空已選擇停用。新取代的圖-204客機，由俄羅斯圖波列夫公司（Tupolev）設計製造，1996年正式投入服役，體型與性能等同於西方窄體的波音757（Boeing 757），載客量約在190至210人之間。而蘇愷超級噴射機100就更新了，2011年才正式投入服役，目前主要用戶為俄航與亞美尼亞航空，屬於小型的支線型客機，載客量約在70至100人之間。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。