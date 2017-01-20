台南市永康區復華社區動起來
台南市警局加強春節期間安全維護工作，19日深夜10點起正式展開，將持續到2月2日24時止，為期15日；為配合警方，台南市永康區復華社區也動起來，里長王松俊協調警察、消防及義警、民防、守望相助隊、志工，共百餘人力，從昨晚到今天一整天，全面在復華社區巡守，保障復華社區里民年節的安全維護。
為迎接即將到來的農曆春節，台南市長賴清德昨晚就在警察局校閱義警、民防、義交、志工、守望相助隊及憲兵與消防等執行安全維護工作人員，並宣示加強執法及維護治安決心。
為確保106年加強春節期間社會治安、讓民眾平安、和諧歡度春節，永康分局特別訂定「協助民眾舉家外出住居安全維護」工作計畫，提供為民服務之便利措施，讓民眾在春節期間，能安心外出遠行，同時促進警民合作，有效預防犯罪。
永康區復華社區為響應警方維護春節期間治安的決心，復華里長王松俊也擔任復華社區巡守的隊長，並號召、整合社區內永信派出所、復興消防分隊、復華社區志工等單位，共100多人，昨晚到今天，均全面動員，在復華社區內守護治安。
(中時)
關鍵字：復華社區
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