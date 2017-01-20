海產店敬酒糾紛槍擊案 警逮開槍男

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高雄市前鎮一家海產店發生酒客敬酒起口角開槍糾紛，老闆洪姓男子當和事佬遭誤擊打中左手臂，送醫無生命危險，警方循線在醫院查獲涉開槍被殺重傷的呂姓男子，戒護就醫。

警方調查，這起槍擊案發生於昨天深夜，兩方人馬在海產店因敬酒糾紛發生鬥毆，洪男當和事佬進行勸架，在勸架過程中，酒客一方呂男突持槍揮舞並不慎走火擊發2槍，其中一槍傷及洪男左手臂。

發生槍擊後，呂男遭對方毆打和殺傷腿部被送醫，警方出動快打部隊趕往現場，但兩方人馬都逃逸，警方循線在醫院查獲重傷就醫的呂男，立即逮捕並執行戒護工作。

警方隨後查緝另4名涉案男子，起出改造手槍一把和子彈2發。由於涉案人員為高雄地方知名人士，警方一度三緘其口。

這起槍擊案涉及開槍傷人等社會治安事端，警方報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，追查相關案情和追緝其他涉案人。1060120

(中央社)