被控毆打客人 宜蘭肉羹番道歉
1名陳姓民眾在網路貼文，指控日前宜蘭羅東知名肉羹店「肉羹番」老闆因用餐問題，揮拳打他，並嗆聲要殺人。店家今天坦承確有此事，對外道歉，事後包了紅包尋求和解。
位於羅東鎮公所附近的「羅東肉羹番」，開店超過40年，其中一道油炸肉捲被譽為「國宴級小吃」，午間用餐時總是大排長龍。
日前，店家以原物料上漲因素為由，調整售價，在地民眾都說「太貴了」，甚至還有網友發起拒吃活動，一度引發議論。不料，之後又爆爭議。
家住新北市陳姓男子在網路論壇「mobile01」貼文，本月14日假日，他帶家人一行人共3名大人、4名小孩到宜蘭旅遊，中午用餐時間，透過網路美食推薦到「肉羹番」用餐，沒想到竟是人生中最慘痛的旅遊經驗。
陳男指控，「肉羹番」老闆當時見到他們這桌小孩都已經吃完，且碗盤都被收光，只剩下他老婆還在吃，當下就很不客氣要求小孩先離開，座位讓給他人。當時他因為小孩年紀都小，外面下雨、馬路危險，拒絕老闆要求。
陳男說，老闆之後嗆聲「生意這麼難做，我也不是很想做」，他聽後火大，直接回應「不想做就不要做」。沒想到，老闆聽後竟打了他頭部兩拳，並嗆聲要殺人，店內還有人拿起椅子砸過來，幸運的是沒有砸到他與小孩。囂張的態度直到警方到場後，才有改善。
對於這起糾紛，「肉羹番」老闆今天低調沒有出面回應，只有老闆娘出面說明。
「確有此事」，老闆娘解釋，當天是因為下雨，有不少候位的客人都在外撐傘或淋雨排隊，老闆個性太急才會出手打人。在衝突過後，老闆很後悔，當場就向陳男致歉，並包了新台幣6000元紅包尋求和解。1060120
(中央社)
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