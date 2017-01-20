春節醫療不打烊 嘉義守護鄉親健康

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春節期間，嘉義縣政府協調嘉義地區醫院於27日至30日提供部分科別門診及急診服務，並有20家診所於28日至30日看診，民眾可至嘉義縣衛生局網站查詢。

嘉義縣衛生局今天表示，因應農曆春節假期（1月27日至2月1日）醫院、診所門診減少及實施一例一休，民眾至急診就醫恐將增加，將邀嘉義縣的醫院共同研商春節急診應變會議。

衛生局籲請醫院加開門診、增加急診人力調度、對於各科加護病房、急重症照護等醫師人力與床位調度，應妥為事先規劃，同時成立緊急災害應變小組，處理各類緊急災害。

衛生局指出，目前嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院等重度級急救責任醫院，已於急診室出入口明顯處、醫院網頁、衛生局網頁及衛生福利部網頁公告急診即時訊息，同時中央健康保險署已有「全民健保行動快易通App」可供民眾參考運用。

衛生局說，因應春節期間，提供一般醫療、類流感特別門診及緊急醫療救護應變服務，於大年初一至初三（28日至30日），有20家診所提供門診，嘉義縣市各大型醫院提供服務，民眾可至衛生局網站查詢。1060120

(中央社)