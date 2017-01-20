屏東市4大社區公園主題變身 迎新春
屏東市公所向中央爭取新台幣5300萬元，將市區4大社區公園進行綠帶改善，同時每個公園設置不同主題景觀，提升屏東市觀光亮點，變身後的公園今天啟用，正好迎接新春來臨。
4大變身的公園，崇蘭公園設置「絲瓜布」意象光雕廊道，因50年前，崇蘭在地人以絲瓜為重要農作物;復興圖書館園區戶外廣場設置3處3D地景藝術彩繪、蝴蝶造型光雕、南瓜馬車光雕，猴哩來造型公仔、彩虹步道及動物彩繪。
永新公園配合銀髮族增量的時代來臨，創造無障礙舒適環境，設計徒步綠廊提供街頭藝人表演舞台，地景則有LOVE立體藝術字型雕塑、親親猴哩來公仔，還有心型框架趣味燈廊。
瑞光三段綠帶結合美食夜市特色，設計趣味麵包樹廊道、猴哩來廚師公仔、食代小廣場結合階梯看台，創造人潮聚集活動舉辦的停留空間，帶動夜市人潮。
4個社區公園變身後，今天啟用，正好迎接春節來臨，市長林亞（廾純）表示，今年新春除了4大公園變身提供民眾休憩外，市公所在21日舉行社區創意踩街嘉年華會，1月26日到2月1日在台糖街舉行新春市集，1月26日到2月5日有80座的大型花燈在台糖街展示，1月30日晚上在台糖街舉辦新春晚會。1060120
(中央社)
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