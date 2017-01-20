給魚給釣竿 歲末圍爐提供就業輔導媒合

我要評比

台中市後車頭發展協會結合相關單位20日舉辦歲末圍爐餐會，希望送暖活動不只給魚更要給釣竿。理事長鄭功進（前右4）表示，針對弱勢戶救助，應從就學、就業雙管齊下，才能根本解決問題。中央社記者趙麗妍攝 106年1月20日

台中市後車頭發展協會結合相關單位今天舉辦歲末圍爐餐會，希望送暖活動不只給魚更要給釣竿。理事長鄭功進表示，針對弱勢戶救助，應從就學、就業雙管齊下，才能根本解決問題。

台中市後車頭發展協會今天席開60桌，舉辦歲末圍爐餐會，招待500名街友，活動結合教育局、勞工局、社會局等相關單位，現場透過就業輔導會媒合，提供就業資訊。

「角落微光」是中台灣地區第一個獨立運作，扶持與訓練隱者(包含街友，中高齡失業者與獨居長者)重拾工作機會的社會企業也到場徵才。強調寒士們其實正是高風險族群，照顧好他們，等於減緩街友產生的速度。

鄭功進指出，坊間多數的寒冬送暖，僅是一次性救濟，並無法真正改善問題。只有透過就業、培力課程的媒合，並從小養成正向積極的人生態度，才能事半功倍。

台中國小校長劉淑秋強調，弱勢學生亦應在能力可及的範圍內學習付出，如同今日前來用餐的學童也都提供手繪卡片來表示感謝之意。1060120

(中央社)