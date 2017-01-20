軍友社辦桌慰勞官兵 馮世寬感動

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軍人之友社理事長李棟樑今天前往位於五指山的國軍示範公墓，慰勞負責管理的官兵，並邀外燴廚師辦桌，提前與20多位官兵圍爐。國防部長馮世寬感動軍友社敬軍勞軍，臨時挪出時間趕上山。

這是李棟樑接任軍友社理事長2年多來，第7度到五指山勞軍。

由於強烈冷氣團南下，今天的台北市拉起低溫警報，海拔700公尺的五指山上更不到攝氏10度，在農曆春節即將到來前夕，李棟樑帶領軍友社的幹部慰勞官兵，並向國軍先賢先烈靈位獻花。

獻花完後，馮世寬突然出現表示，他感動於軍友社致力協助推動敬軍勞軍，提振官兵士氣，聽說李棟樑要到山上與官兵圍爐，臨時決定挪出時間趕上山，「中午吃飯時，多替我留一個座位。」

國軍示範公墓管理組隸屬後備指揮部留守業務處，一共只有27人，過去較少會出現在勞軍計畫的行程之內。李棟樑上任後就向國防部表示，希望安排慰勞行程時，優先挑選這些偏遠小單位，因為官兵往往生活條件較差，格外需要關懷打氣。

在公墓附近的山頭，還有一個隸屬陸軍的通信站，更只有6個人駐守，李棟樑也特別前往，致贈每位官兵新年小紅包。1060120

(中央社)