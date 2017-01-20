盼改革舊習 川普支持者卻從俗慶祝就職

美國總統當選人川普（Donald Trump）的支持者希望，川普能根除華府舊習，但在川普宣誓就任第45位美國總統前夕，這些支持者卻來到華府從俗慶賀。

路透社報導，川普支持者在華府各處狂歡，跳舞飲酒以歡慶這位總統當選人即將上任，認為他將重新整頓這個被他們視作貪腐、自以為是且與美國其他地方脫節的城市。

佛州棕櫚灘海岸市（Palm Beach Shores）前市長沃克曼（John Workman）說：「華府被嚇壞了，他們即將失去權力。」這時旁邊有2個人扮裝成機器人，隨「Sweet Home Alabama」歌曲起舞。

諷刺的是，沃克曼及其他川普支持者卻遵循著與華府歷史同樣古老的慣例，那就是在新任總統就職時，舉行眾多的舞會、派對和抗議活動。

川普上任前經過1場激烈選戰，他被指控性騷擾、種族歧視以及受惠於他國的網路侵駭行動，如今某些慶祝活動似乎跟他本人一樣會導致分裂。

在支持川普的科技通所主辦、被稱為「可悲舞會」（DeploraBall）的慶祝活動外，有數百名抗議民眾叫囂，在街上與鎮暴警察僵持。

根據「華盛頓郵報」（Washington Post），抗議人士向走出慶祝地點的人丟擲垃圾，警方隨後出動了化學噴霧器。

華府四處都可見到，穿著美國國旗裝、頭戴寫有「讓美國再度偉大」紅帽的川普支持者，與手舉抗議標語牌、將川普稱為法西斯主義者的群眾並立在人行道上。（譯者：中央社廖禹揚）1060120

(中央社)