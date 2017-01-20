盼改革舊習 川普支持者卻從俗慶祝就職
美國總統當選人川普（Donald Trump）的支持者希望，川普能根除華府舊習，但在川普宣誓就任第45位美國總統前夕，這些支持者卻來到華府從俗慶賀。
路透社報導，川普支持者在華府各處狂歡，跳舞飲酒以歡慶這位總統當選人即將上任，認為他將重新整頓這個被他們視作貪腐、自以為是且與美國其他地方脫節的城市。
佛州棕櫚灘海岸市（Palm Beach Shores）前市長沃克曼（John Workman）說：「華府被嚇壞了，他們即將失去權力。」這時旁邊有2個人扮裝成機器人，隨「Sweet Home Alabama」歌曲起舞。
諷刺的是，沃克曼及其他川普支持者卻遵循著與華府歷史同樣古老的慣例，那就是在新任總統就職時，舉行眾多的舞會、派對和抗議活動。
川普上任前經過1場激烈選戰，他被指控性騷擾、種族歧視以及受惠於他國的網路侵駭行動，如今某些慶祝活動似乎跟他本人一樣會導致分裂。
在支持川普的科技通所主辦、被稱為「可悲舞會」（DeploraBall）的慶祝活動外，有數百名抗議民眾叫囂，在街上與鎮暴警察僵持。
根據「華盛頓郵報」（Washington Post），抗議人士向走出慶祝地點的人丟擲垃圾，警方隨後出動了化學噴霧器。
華府四處都可見到，穿著美國國旗裝、頭戴寫有「讓美國再度偉大」紅帽的川普支持者，與手舉抗議標語牌、將川普稱為法西斯主義者的群眾並立在人行道上。（譯者：中央社廖禹揚）1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。