台港澳電競史上最高獎金賽事 《獵神》春季聯賽總獎金1400萬 跟你玩真的

《獵神》春季聯賽總獎金1400萬 跟你玩真的。(圖/台灣英旗 提供)

劃時代MOBA手遊鉅作《獵神》於1/12雙系統正式開戰，遊戲一上線即受到多玩家及電競實況主的喜愛與支持，日前遊戲上線人數更高達15萬人次，《獵神》特別邀請統神帶領旗下實況主們擔任菁英顧問團為遊戲把關，誓言要與官方攜手共同打造出絕對平衡的遊戲空間。《獵神》也宣布電競之神Toyz擔任遊戲最新代言人，相信會為《獵神》創造更進一步的高峰。

《獵神》神之代言人Toyz現身春季聯賽千萬獎金記者會場。(圖/台灣英旗 提供)

同時官方日前宣布的《獵神》台港澳春季聯賽確定將於2017年3月正式開放報名，官方今日(20日)於台北國際電玩展《獵神》攤位上舉行盛大「《獵神》春季聯賽發表記者會」，現場除了擁入許多媒體們爭相報導外，更有許多關心《獵神》春季聯賽的玩家們，結伴出席來到記者會現場。「《獵神》春季聯賽發表記者會」以《獵神》戰舞，為整場記者會掀開序幕，整個場面熱鬧非凡。

《獵神》戰舞為整場記者會掀開序幕。 (圖/台灣英旗 提供)

《獵神》戰舞為整場記者會掀開序幕 。 (圖/台灣英旗 提供)

《獵神》記者會現場熱鬧非凡 。 (圖/台灣英旗 提供)

Efun遊戲平台的林處長表示，很開心《獵神》受到這麼多玩家的喜愛與支持，《獵神》將舉辦的台港澳春季聯賽確定於2017年3月正式開放報名，其中冠軍獎金高達新台幣1,000萬元，亞軍可得新台幣200萬元、季軍可得新台幣100萬元，只要進入16強的隊伍即可獲得新台幣3萬元，賽事總獎金將超過新台幣1,400萬元，堪稱台港澳電競史上最高獎金的賽事，獎金只留給台港澳地區的玩家獨享！除此之外，林處長向玩家拍胸脯保證：「玩《獵神》，就對了！」

《獵神》Efun遊戲平台林處長致詞。 (圖/台灣英旗 提供)

《獵神》春季聯賽冠軍獎金1000萬揭幕儀式。 (圖/台灣英旗 提供)

《獵神》春季聯賽冠軍獎金1000萬現金，完完整整搬至記者會現場。(圖/台灣英旗 提供)

《獵神》Efun遊戲平台代表林處長與神級代言人Toyz宣告「獵神跟你玩真的！」 。 (圖/台灣英旗 提供)

《獵神》神級代言人Toyz宣告「獵神跟你玩真的！」 。 (圖/台灣英旗 提供)

除此之外，記者會現場還有公開由許多知名藝人及實況主共同獻聲廣邀各路好手來參賽的影片，包含了藝人Junior、綠茶、黃志瑋、博焱、何以奇、沈懿、曾少宗、阿Ben、徐小可、次世代及實況主Toyz、Stanley、MiSTakE、Lillballz、小熊、GoDJJ、蝴蝶兒、瑀熙、蛋捲、懶貓、Joeman、天菜娘娘、老皮、皮弟、Xargon、鳳梨妹，眾多明星藝人及電競好手為《獵神》春季聯賽加持。

《獵神》春季聯賽堪稱台港澳電競史上最高獎金的賽事，因此高額比賽獎金消息一出，便有許多玩家抱持著觀望態度，為此官方也特別於今日舉辦宣誓記者會，在各位媒體、玩家們的見證下，由處長林書正與神級代言人Toyz將冠軍獎金新台幣1000萬完完整整搬運到記者會現場，正式宣告：「《獵神》是跟你玩真的！高額獎金已經為各路MOBA高手準備好，絕無造假！」這史上最高的獎金，讓神級代言人Toyz也忍不住開玩笑說：「這獎金高得太驚人，身為台港澳地區的一份子，我都想找人組隊去搶冠軍寶座了！」同時現場首度公開自已的《獵神》遊戲ID「Toyzzz」，表示歡迎玩家們來GANK他哦！

(中時電子報)

知名實況主解婕翎、Mita、蝴蝶兒、瑀熙、鳳梨妹也抵達《獵神》攤位進行表演賽 。(圖/台灣英旗 提供)