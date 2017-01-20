新北市府人事調整 邱敬斌升任副秘書長

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新北市府20日發布人事調整，城鄉發展局長邱敬斌升任府副秘書長，原副秘書長柳宏典接任城鄉發展局長，教育局長龔雅雯轉任參事，職缺由市府顧問林奕華接任；另前立法委員黃志雄，接任本府顧問，並擔任本府體育事務委員會、青年事務委員會執行秘書，另新北果菜公司總經理，則由前板橋區長江惠貞出任。

(中時)