人頭公司欠稅嚴重 行政執行署全國大追稅

國內人頭公司氾濫，積欠龐大稅款，法務部行政執行署今天下午指示13個分署，針對人頭公司欠稅案，同步進行一波全國大掃蕩。據指出，各地分署已分別查封大批人頭公司相關資產，並將聲請拘提、管收人頭公司實際負責人，以強力追討稅款。

執行署表示，人頭公司行號欠稅案件氾濫，造成社會不公不義，為實現公平正義，各分署近日強力執行此類案件，以匡正社會上非常態之人頭文化，並使公法上金錢債權得以實現。

執行署說，實際經營公司行號者，常有借用他人名義登記為負責人，自己卻隱身幕後操控，一旦經營不善，或滯欠稅款，即擺爛、躲藏，而名義負責人以公司行號非其實際經營，一概不管，造成追稅困難。

因此，執行署指示全國13個分署針對現仍營業中之人頭公司行號欠稅案件，全面清查可供執行之財產，將查封拍賣其財產、並對實際負責人限制出境、聲請拘提管收等強制手段，強力執行，促使繳清稅款。

執行署指出，借名給他人登記為公司行號的負責人，無論是否參與經營，只要是法律上的負責人，公司行號欠稅時，即應負責繳納，如一昧規避，將有可能被限制出境，提醒民眾絕對不要借名給他人登記為公司行號的人頭負責人。

(中時)