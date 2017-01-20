萌翻天!四川23隻貓熊寶寶集體拜年

四川23隻貓熊寶寶齊聚拜年，但不太受控。(熊貓頻道iPanda)

四川23隻貓熊寶寶齊聚拜年，但不太受控。梅奶媽(右)抱的福順滿場跑，小灰灰(左)毛色好認也是網紅貓熊寶寶，(熊貓頻道iPanda)

四川23隻貓熊寶寶齊聚拜年，但不太受控，梅奶媽(右二)懷裡的福順十分可愛，去年一摔成名。(熊貓頻道iPanda)

23隻16級的小糰子齊聚拜年。(熊貓頻道iPanda)

下周就是農曆新年了，成都大熊貓繁育研究基地2016年出生的23隻貓熊寶寶再齊聚，23位飼養員抱著寶寶天團，排成「2017」字形，向全球民眾拜年。去年9月首次亮相一摔成名獲選「世界最佳照片」的「福順」寶寶，今天依然不受控，讓奶媽滿場追，再次成功搶鏡。

據《人民網》，2016年9月28日，成都大熊貓繁育研究基地月亮產房的活動場內，23隻年度出生的貓熊寶寶集體亮相，其中一隻不慎從舞台上摔下來，倒栽蔥的姿勢瞬間被攝影師捕捉下來，成為年度最佳照片。那隻臉朝地，一摔成名的寶寶「福順」，今天依然不受控制，「福順」最喜歡做的事是打滾，今日團拜過程中，被暱稱梅梅的奶媽滿場追「福順」，再度成為現場焦點。

除了「福順」外，另一隻網紅寶寶非「小灰灰」莫屬，一眼望去就能發現毛色比其他寶寶淡許多，是許多網友的最愛。這23隻貓熊寶寶已經長大了，在奶爸奶媽懷中扭來扭去，毫不受控，萌萌的貓熊寶寶天團，也讓這短短的賀年影片逗樂了許多網友。

(中時電子報)