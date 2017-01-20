川普強軍 美增兵7.5萬 要花3,800億

圖為美國陸軍在德國格拉芬沃特（Grafenwoehr）演訓的資料照。（圖/美國陸軍）

美國準總統川普承諾，將把陸軍現役部隊由原本的46.5萬，增為54萬名，而根據即將離任的美國陸軍部長范寧（Eric Fanning）所提供的公式計算，一旦達成這個目標，起碼可能得再花120億美元（約3,800億台幣）。

據彭博（Bloomberg）新聞社報導，范寧指出，川普新團隊將界定陸軍目標的戰略問題，但增加兵員對繼續部署歐洲絕對有好處。

但是范寧不願明說，他會建議增加多少兵員。他表示，如果增兵，就必須確保有必要的資源加以支持。

要是照范寧的算法，也就是每增加1萬名部隊，就要增加16億美元（約500億台幣）經費，川普與準國防部長馬蒂斯（James Mattis）一上台，就得面對實踐承諾的預算挑戰。除了陸軍外，川普也承諾，將把美國海軍現有的船艦由原本計畫的308艘增為350艘。

據美國國會預算處（Congressional Budget Office）估計，要達成這個目標，預計每年要花250億美元（近8,000億台幣），比海軍建造新船艦平均年度預算要高出60％。

由於伊拉克與阿富汗戰爭，美國陸軍2011年的現役部隊達56.6萬的高峰。但自從2011年12月美國從伊拉克撤軍後，這數字便逐漸下降。按照原本計畫的步調，到2018會計年度末時，陸軍要裁至45萬人。但今年的國防政策法案要求，陸軍不得少於47.6萬人。

「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）防務分析家坎森（Mark Cancian）指出，與其量多而質不精，美國陸軍參謀長米利（Mark Milley）寧可將正規陸軍維持在49萬左右，並將剩餘的預算花在將陸軍現代化、備戰，並培養新戰力上。

此外，范寧指出，增兵太快，也有降低兵員素質危險，像伊拉克戰爭方酣時，陸軍急於招募兵員，降低標準，就遇到這類問題。而范寧表示，這正是他所擔心的。

(中時電子報)