川普強軍 美增兵7.5萬 要花3,800億
美國準總統川普承諾，將把陸軍現役部隊由原本的46.5萬，增為54萬名，而根據即將離任的美國陸軍部長范寧（Eric Fanning）所提供的公式計算，一旦達成這個目標，起碼可能得再花120億美元（約3,800億台幣）。
據彭博（Bloomberg）新聞社報導，范寧指出，川普新團隊將界定陸軍目標的戰略問題，但增加兵員對繼續部署歐洲絕對有好處。
但是范寧不願明說，他會建議增加多少兵員。他表示，如果增兵，就必須確保有必要的資源加以支持。
要是照范寧的算法，也就是每增加1萬名部隊，就要增加16億美元（約500億台幣）經費，川普與準國防部長馬蒂斯（James Mattis）一上台，就得面對實踐承諾的預算挑戰。除了陸軍外，川普也承諾，將把美國海軍現有的船艦由原本計畫的308艘增為350艘。
據美國國會預算處（Congressional Budget Office）估計，要達成這個目標，預計每年要花250億美元（近8,000億台幣），比海軍建造新船艦平均年度預算要高出60％。
由於伊拉克與阿富汗戰爭，美國陸軍2011年的現役部隊達56.6萬的高峰。但自從2011年12月美國從伊拉克撤軍後，這數字便逐漸下降。按照原本計畫的步調，到2018會計年度末時，陸軍要裁至45萬人。但今年的國防政策法案要求，陸軍不得少於47.6萬人。
「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）防務分析家坎森（Mark Cancian）指出，與其量多而質不精，美國陸軍參謀長米利（Mark Milley）寧可將正規陸軍維持在49萬左右，並將剩餘的預算花在將陸軍現代化、備戰，並培養新戰力上。
此外，范寧指出，增兵太快，也有降低兵員素質危險，像伊拉克戰爭方酣時，陸軍急於招募兵員，降低標準，就遇到這類問題。而范寧表示，這正是他所擔心的。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範