中醫安撫您的「心」 心律不整勿瞎補

奇美醫學中心中醫部主治醫師張仁旭博士建議，中醫可安撫您的「心」，心律不整勿瞎補。（黃文博翻攝）

春節將至，奇美醫學中心中醫部主治醫師張仁旭博士建議，中醫可安撫您的「心」，心律不整勿瞎補。

他舉說，李姓32歲女性病人，心電圖有頻發但不複合的頻發性心室提早收縮，常常自覺心悸感、且明顯漏拍感，漏拍時容易有嘔吐感、呼吸不暢、頭暈感，嚴重影響生活。

經奇美醫學中心中醫部門診主治醫師張仁旭博士，以溫膽湯加減方處理後，明顯改善。後來懷孕，孕吐嚴重、心悸加重，更以溫膽湯加吳茱萸湯治療，整體緩解，產檢均正常。每日一個劑量維持以免影響孕程。

心悸是生活中常見的狀況，多數人常會以為自己的心臟出問題了。其實多數心悸，只是一種自我的心跳感覺，對生命並無威脅，然而頻發或嚴重的心悸，的確會影響生活。

如果常發心悸，可以觀察是否某種外在因素影響，例如：食物、藥物、心情，如果可以找到原因，嘗試避免，因此而改善的話，就不用多慮。

如果沒有因素，而且休息時，心跳常常超過每分鐘一百下或者低於六十下，又或者心悸伴隨有明顯胸痛或頭暈，則應就醫檢查。

如果在心電圖檢查，發現異於規則性、常速的心律，則應依心臟科醫師判斷是否有需要進一步檢查，不要自行臆測或慌亂。多數心律不整，都是不需要治療的，除非伴隨的症狀如心悸、嚴重干擾生活，甚至的確有潛在危及生命的病徵、例如冠心病、才需要治療。

張博士認為，中醫在這方面可以提供部分幫助，主要是改善代謝以及血流狀況，包含了調理氣滯、瘀熱、血虛等狀況。治療上也相當複雜，需要考量多項因素，因此切忌病人自行服用補氣補血藥物，這些補氣血藥物，有時反而加重病徵。並且在針灸或其他調理方法，也可有效改善心臟電氣活動。

張仁旭表示，除了醫學包含西醫或中醫，心悸病人也應當改善自身生活，例如飲食、規律運動。醫師、病人互相配合，症狀才可得以明顯改善。

(中時)