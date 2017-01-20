中區首創 彰化醫院推身心整合急性病房

彰化醫院身心整合急性病房，今天上午正式掛牌營運。（謝瓊雲攝）

彰化醫院率中部地區之先，首推身心整合急性病房，由負壓隔離病房改造而成專供併發內、外科急症的精神病友入住，單人房、雙人房共16床，且優惠免補健保差額。（謝瓊雲攝）

彰化醫院率中部地區之先，首推身心整合急性病房，由負壓隔離病房改造而成專供併發內、外科急症的精神病友入住，單人房、雙人房共16床，且優惠免補健保差額。（謝瓊雲攝）

彰化醫院首推「身心整合急性病房」，20日正式掛牌營運，單人房、雙人房共計16床，未來合併有內、外科急症的精神病友，將可優先入住，且全部健保給付不須再補病房差額，讓患者安心接受整合醫療團隊全方位照護。

真是佛心來著，身心整合病房由負壓隔離病房改裝，除精神科醫師，並有內外科醫師、專業護理師、心理師和社工師組成醫療團隊，突破科別限制，讓患者享有更好的照顧；且入住時無須再補差額，可申請看護、並有救護車免費接駁。

院長謝文淮說，精神科患者因內、外科疾病入住一普通病房時，往往讓鄰床患者很緊張，且其身心狀況亦需有專人照料，因此打造身心整合病房，減輕單科病房醫護人員的照護壓力。

精神部主任丁碩彥表示，精神病友發生內外科併發症，如糖尿病等慢性疾病比例比一般人更高，住院接受單一專科病房照顧時，往往因忘記按時服用精神科藥物而有發病風險，加上精神不穩定出現不配合或抗拒醫療行為，增加醫療照顧的困難。

丁碩彥指出，整合病房比照精神科病房設有門禁、鐵窗，護理人員需接受精神科與內外科交叉訓練，並由精神科、內外科醫師合作照護，未來院內精神科、草屯療養院和敦仁醫院等非重症的急症精神病友，皆可轉入接受更妥善的醫療。

(中時)