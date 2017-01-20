提升年貨買氣 涂醒哲扮財神

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為拉升年貨買氣，嘉義市7個傳統市場20日起聯合推出「年貨在嘉買」活動，由市長涂醒哲（右3）扮演財神，邀請民眾到傳統市場買年貨、迎新春。中央社記者江俊亮攝 106年1月20日

嘉義市7個傳統市場20日起聯合推出「年貨在嘉買」活動，由市長涂醒哲（左）扮演財神沿街發放金元寶糖果，有外籍人士要求與「財神」合照。中央社記者江俊亮攝 106年1月20日

為拉升年貨買氣，嘉義市7個傳統市場今天起聯合推出「年貨在嘉買」活動，由市長涂醒哲扮演財神，邀請民眾到傳統市場買年貨、迎新春。

涂醒哲今天巧扮財神、沿街發放金元寶糖果，讓東市場顯得喜氣洋洋，還有外籍人士要求與「財神」合照，提前體驗農曆春節的喜氣。

市府表示，為了方便民眾到傳統市場逛街、買年貨，靠近東市場的民族國小西側停車場，也在今天啟用營運，讓民眾採買年貨更方便。

為了讓民眾買得心安，市府也同步啟動「春節食品安全行動專案」稽查年節產品。

市府指出，嘉義市共和攤販協會為關懷弱勢，將於22日在文昌公園舉辦寒冬送暖活動，內容包括義剪、送春聯、音樂及舞蹈表演、市場尋寶等。1060120

(中央社)