男童放假溜出門 省道追車驚險無傷
今天是國小放寒假的第一天，台南市1名就讀啟智班的男童卻趁家人不注意時獨自外出，到省道上奔跑追逐車輛，引起一陣騷動。員警獲報後趕到現場安撫男童，再設法找到家人領回。
台南市政府警察局善化分局指出，上午11時許陸續接獲許多民眾報案，指稱在新市區的台1線省道上，有1名男童在車道上追逐車輛，場面驚險；不少駕駛人被嚇壞了，並造成附近交通壅塞。
警員柏昭任、林亭宜抵達現場後，在民眾指引下發現男童，並趕緊以警車警示燈攔停車輛改道，小心地把男童載回新市分駐所。但男童疑有語言障礙，無法清楚表達身分及住家地址、電話等資訊，員警積極聯繫轄區啟智中心、里長、國小，調查是否有人認識男童。
警方指出，後來經師長指認，確定是就讀國小啟智班的12歲男童，經循線通知男童母親，到分駐所撤銷協尋，並將男童帶回家。
男童的母親向警方表示，她與先生白天在市區工作，只好將放寒假的孩子委託給男童的外婆照顧。今天忘記啟動大門的暗鎖，男童趁外婆不注意時溜出家門，對孩子在車道上奔跑造成的困擾感到抱歉。
警方指出，已囑咐男童母親到區公所申請愛心手鍊，或將名字及電話繡於衣領處，以免男童再次走失。1060120
(中央社)
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