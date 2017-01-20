電影沉默取景造浪池 台中感謝李安引薦
奧斯卡金獎導演馬丁史柯西斯的新片「沉默」曾取景台中造浪池拍攝專業特效，台中市政府今天說，感謝導演李安引薦劇組到台中拍片，預祝新片上映後能票房長紅。
馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）今天出席新片「沉默」台北宣傳記者會，拍片期間積極協拍的台中市政府，也由台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳代表出席致意。馬丁史柯西斯在會中特別感謝台灣的協助，才能成就這部影片，台灣工作團隊的熱情與專業，也讓他印象深刻。
新聞局表示，「沉默」籌拍期間，在導演李安助理暨該片製片李良山的帶領下，馬丁即與重要劇組幹部前來台中造浪池勘景，而新聞局也提供多項行政支援，協助劇組完成拍攝計畫，這也是繼導演李安「少年PI的奇幻漂流」後，台中再度接待大型國際劇組製作團隊，展現台中影視產業的軟實力。
新聞局指出，原位於水湳經貿園區的造浪池在「沉默」完成拍攝後，已納入市府投入約7.8億元經費在霧峰新建的「中台灣影視基地」計畫，不僅擴充造浪池使用功能，更提供包括2座大型攝影棚、1座中型攝影棚、深水池、工作坊、支援服務辦公空間以及劇組住宿空間等完善影視拍攝設施與機能，去年10月20日開工，目前工程進度超前4.47%，已達5.67%，107年中完工後將成為全國首座由政府興建、民間營運的專業電影拍攝基地。
為確保中台灣影視基地完工後順利營運，新聞局依「促進民間參與公共建設法」相關程序，於去年10月公告進行OT招商，已有國內知名片廠參與投標，正辦理議約作業中。1060120
(中央社)
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