勞保年金改革 勞動部：負擔比不變

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年金改革方案，勞保費率擬提高至18%、採計投保年資延長到180個月。勞動部今天說，將會漸進改革，且目前受僱勞工勞保費負擔比例不變，仍維持負擔兩成。

年金改革國是會議將登場，其中草案中提到，勞保費率擬提高至18%、採計投保年資延長到180個月。

對此，勞動部今天說，改革會以漸進方式，不會一次到位，且19日提出的年改會版勞保年金改革草案，是針對政府責任、延長平均月投保薪資採計期間、保險費率進行檢討，但「保險費負擔比例」不在檢討範圍，仍維持現制由受僱勞工負擔兩成，並未改變。

勞動部澄清，有媒體報導，受僱勞工勞保費負擔比例將修正為5成是誤解。

勞動部表示，現行雇主、受僱勞工及政府間勞保費負擔比例採7：2：1之運作模式，有關勞保費負擔比例是否檢討議題曾多次討論，但勞資雙方代表意見分歧，未能達成共識，所以這次年金改革草案並未納入勞保費負擔比例。1060120

(中央社)