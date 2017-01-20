學測社會時事多 空污難民美國大選入題

今天是學測首日，最後一科考社會，歷史題文字淺白，無繁瑣記憶題，地理、公民結合生活時事，如空氣品質監測、中國空污、美國大選、國際難民等入題。

協助審題的高中教師表示，歷史試題題型豐富，簡述題測驗重要觀念，史料和閱讀題文字量適中，文字淺白易懂，有利於考生閱讀作答，也避免測驗繁瑣的人名、地名等知識點，圖表題比往年增加；部分試題和歷史科整合，測驗學生在文字閱讀和圖表理解的能力，取材多元活潑。

地理試題部分，審題高中教師表示，跨冊和跨單元的統整式命題多，重視通論地理應用於區域地理的能力，部分試題和生活時事結合，如空氣品質監測、中國空污、美國大選與產業發展、伊斯蘭文化發展等。

協助審題的高中教師指出，公民試題結合國內外時事議題，如公民組織的行動、家庭型態的轉變、食安問題、政府推低利貸款刺激景氣、丈夫為保護妻子的正當防衛、謊稱行李有炸彈而被限制人權等。

公民試題取材也涵蓋許多生活實例，審題高中教師表示，包括紋面的意義、選區劃分、政治中立的判斷、政府推行專用垃圾袋、購買智慧型手機的機會成本等，並結合圖表、計算和題組，嘗試多元命題，例如國際難民分布圖、政府為保障農民訂出米價下限等，考生可從題幹線索推敲出答案。1060120

(中央社)