有溫度的服務 中市民政單位提供熱薑茶
大陸冷氣團南下，近日氣溫持續下降，台中市政府在民政局、各區公所、戶政事務所、生命禮儀管理處等單位，提供免費熱薑茶，讓洽公民眾飲用驅寒，提供「有溫度的服務」。
台中市民政局長蔡世寅今天前往南屯區公所參與奉茶服務，台中市議員劉士州也到場。蔡世寅親自向洽公民眾遞上熱薑茶，提醒民眾天冷注意保暖。
蔡世寅表示，大寒為24個節氣中最後一個節氣，代表一年即將結束，再過不久就要過農曆春節了，希望透過熱薑茶的傳遞，讓民眾於大寒時節感受溫暖，健康迎接新年到來。
民政局開辦氣溫15度以下提供薑茶飲用服務，希望透過熱薑茶，傳遞滿滿暖意給民眾，未來也將持續此項感心服務，讓市民在寒冬中，感受市府有溫度的服務。1060120
(中央社)
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