政院：未規劃林聰賢接掌衛福部

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媒體報導傳宜蘭縣長林聰賢將接掌衛福部，行政院發言人徐國勇表示，這是假議題，「無林縣長接掌衛福部的規劃」。

媒體今天報導內閣改組傳聞延燒，外傳現任衛福部長林奏延遭點名下台，由林聰賢接掌衛福部。對此，林奏延表示不清楚，心情也不受影響，會照自己的步調推動改革。針對媒體報導他「改革不力」，林奏延強調自己是認真、勇於改革，且沒有包袱。

晚間徐國勇在個人臉書上回應，「這是假議題，行政院無林縣長接掌衛福部的規劃及訊息」，否認這項傳聞。1060120

(中央社)