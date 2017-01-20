泰豐大火 違空污法重罰2百萬

泰豐輪胎大火造成嚴重空污，桃園市政府環保局20日表示，將依違反空氣污染防制法，重罰新台幣200萬元。（環保局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年1月20日

泰豐輪胎大火造成嚴重空污，桃園市政府環保局20日表示，將依違反空氣污染防制法，重罰新台幣200萬元。（環保局提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年1月20日

(中央社記者邱俊欽桃園20日電）泰豐輪胎大火造成嚴重空污，桃園市政府環保局今天下午表示，將依違反空氣污染防制法，重罰新台幣200萬元。

環保局表示，受限於空污法對於單一違規事件最高只能罰款100萬元，無法有效發揮警惕業者的效果，將行文環保署建議修法，提高罰鍰額度，達到阻嚇的作用，而泰豐輪胎因違反情節嚴重，已違反空氣污染防制法第31及32條，從嚴開罰，合計處分200萬元罰鍰。

環保局指出，泰豐輪胎火災損失統計約有19萬條輪胎成品，廠房受損面積約3000平方公尺；大量輪胎燃燒造成當地空氣品質嚴重惡化。1060120

(中央社)