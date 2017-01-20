學測社會科 川普、歐洲難民潮入題

學測第一天最後一科考社會，學生對於新任美國總統川普、歐洲難民潮入題，紛表示印象深刻，整體考題難易度適中。

國立政大附中學生唐亦恩、國立師大附中考生林祐良都認為，第56題要考生分析讓川普獲勝的白人勞工分布在美國何處，令人印象最為深刻。唐亦恩還說，整份考卷圖表不少，但是只要具備概念，7至8成的題目都可以掌握。

政大附中考生紀芸表示，歐洲難民潮此次也入題，整體作答感覺「中等、平穩」；同校學生宋沛蓉則說，川普入題令她很驚訝，因為是時間很近的時事，另外這次也有不少題目同時考歷史與地理的觀念，但與歷屆相比，並未更難。

(中時)