《時來運轉》藥廠不賣小豌豆 樂觀迎接下半季

墨西哥小豌豆賀南德茲上半季陷入低潮。（美聯社資料照）

德甲2017年賽程本周末開鑼，上季陷入低潮的德甲老三勒沃庫森需要墨西哥「小豌豆」賀南德茲找回進球威力。不過1月冬季轉會期間買運彩要注意什麼？蘿蔔球和小玉主播告訴你！

德甲足球聯賽將在本周末結束冬歇期，進行第17輪賽事再展開後半球季。前半段表現不如預期的「藥廠」勒沃庫森，已表明除非收到「瘋狂」開價，否則不會考慮賣掉陷入低潮的墨西哥前鋒「小豌豆」賀南德茲（Javier Hernandez）。

「我們需要他替我們進球，」勒沃庫森競技總監佛勒（Rudi Voller）表示，不考慮賣掉小豌豆，是因為在冬季轉會很難找到頂替人選，並稱讚他目前的訓練態度非常好，「相信我們下半季會有很好的表現。」

28歲的小豌豆在上半季表現令人失望，於德甲陷入659分鐘的「進球荒」，在各項賽事則已連續15戰沒有進球。當家前鋒陷入低潮，當然影響藥廠的整體攻勢，前16輪只攻入23球，有失上季德甲老三的水準，排名也暫居第9。

小豌豆狀況不佳，仍傳出法甲巴黎聖日爾曼有意挖角的消息，也別忘記屢屢大手筆搶人的中國超級聯賽，但小豌豆曾經表示，比起去中超踢球，他更情願重返美國職足大聯盟（MLS），不過目前無意離隊，希望走完與藥廠的最後半年合約。

勒沃庫森2017年德甲首戰將在台北時間22日晚間遭遇排名第3的柏林赫塔，除了寄望小豌豆找回狀況，幾名主力球員傷癒歸隊，特別是德國國腳貝拉拉比（Karim Bellarabi）。

「就像少了羅本（Arjen Robben）和里貝利（Franck Ribery）的速度，拜仁就會遇到麻煩一樣，」佛勒說：「對我們而言，貝拉拉比跟羅本、里貝利一樣重要。」

(中時電子報)