手工製金桔醬春節討喜，熱銷供不應求

屏東里港家庭主婦李金蓮和先生吳庚元手作生產的金桔醬，搭配元寶形的外盒包裝，非常討喜，年節前銷量大增，供不應求。（潘建志攝）

年節將至，金黃色的金桔是很討喜的水果。屏東里港家庭主婦李金蓮和先生吳庚元在家中手作生產「元泉金桔醬」，以慢火熬煮成，因料好實在，訂單接不完，供不應求。不過因製作過程繁複，無法大量生產，目前預計製作最後一批，賣完就沒有了。

李金蓮的金桔醬採純手工製作，將金桔去蒂、剖半、去籽，打成漿後放入鍋中，加入糖、麥芽糖熬煮近3個鐘頭，過程中得不斷攪拌，待結成果膠後再入罐封裝。吳庚元說，熬煮一鍋金桔醬只能封裝50罐，全部過程要近10個鐘頭，每道手續都很繁複，每次做完都累垮了。

李金蓮是近20年前學習製作金桔醬，原本只送給親朋好友分享，大家試過後都讚不絕口；現在孩子大了，夫妻倆利用閒暇之餘製作販售，並未特別宣傳，只在網路公告，但在朋友口耳相傳下，銷售量不斷增加。李金蓮說，因是手工製作，再多也做不來。

夫妻倆也設計元寶形的外盒包裝，加上金黃色的金桔醬，過年送禮非常適宜，年前銷量大增。元泉金桔醬未添加人工物，滋味濃厚，酸、甘、甜味兼具，無論是沾醬、抹吐司、泡金桔茶都非常美味。

(中時)