台南市副市長吳宗榮 再獲成大「傑出校友」

台南市副市長吳宗榮公務生涯表現亮眼。（黃文博翻攝）

台南市副市長吳宗榮公務生涯表現亮眼，繼102年度榮獲國立高雄第一科技大學「傑出校友」，105年再榮獲國立成功大學土木工程學系「傑出系友」，給予褒揚。吳宗榮對於得獎、褒揚，除感謝拔擢單位的厚愛與肯定，更感謝他的團隊一路支持、相挺，才能享有這些榮耀；所以他強調，功勞是大家的。

吳宗榮以「不伎不求，能人所不能」勇於任事的工作理念，分別在高雄、台南市政府兢兢業業、本份守法40餘載，惟以大膽假設、小心求證的精神，為地方做出許多創新進步的建設，也因在無數大小獎項獲得的肯定中，官運順遂一路拔擢至台南市副市長一職，達到公務職涯的巔峰。

提到公務生涯中最難忘的事，吳宗榮不加思索的說，105年那場0206地震，面對維冠大樓整棟仆倒在地，上百條生命等待救援的災難，經過8天不眠不修的搶救工作告一段落後，接著又立即辦理道路修復通車、管線搶修等事宜，以解決市民交通與用水的民生問題。一連串的救援、修復，在這段時間裡的任何一項對策與決定，都在與時間賽跑的那種氛圍和壓力，恐怕一輩子都無法忘記！

吳宗榮強調，無論在那個位置，他都能擁有一個精英團隊做後盾，因為他體認到「以嚴肅的約束力，經過靈活的運用而轉變為指揮部屬的藝術」是領導者激發團隊使命必達的態度，讓大家同心一致，共同為一個理想目標而全力以赴；所以他也自我期許每一項工程建設，在因應時代與環境所需，不斷進步之餘，依然能夠為人類貢獻幸福之外，緊緊守住與環境共生的要義。

(中時)