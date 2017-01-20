狩野英孝被爆嘿咻未成年少女 不戴套淫行曝光
34歲諧星狩野英孝生性風流，昨日被八卦雜誌《FRIDAY》爆料私生活玩很大，還疑似違法與17歲未成年少女發生關係，今(20日)更被揭露兩人交往細節，稱狩野英孝除了與對方發生關係外，竟然還了獲得快感，要求不戴套。
據悉，這位17歲少女是狩野英孝的粉絲，兩人透過社群軟體twitter搭上線，剛開始只是會約吃飯，直到某天狩野英孝突然傳訊給對方，表示好想見她，隨即搭計程車去女方家，兩人關係也從那天變得密切。
女方的友人更向雜誌進一步透露細節，指兩人自去年11月開始半同居生活，不僅發生關係，狩野英孝還為了追求快感，要求不戴套，有時候還會玩SM遊戲。
此外，雜誌也拍到狩野英孝赴女方住處過夜照，更取得兩人在twitter的對話截圖，讓狩野英孝百口莫辯，只能坦承認識對方，不過又解釋自己認識女方時，對方已經22歲了。而狩野英孝所屬經紀公司，明日也將召開記者會說明此事。
(中時電子報)
關鍵字：狩野英孝、
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