游錫堃參加川普就職 陸外交部：自我炒作堅決反對

前行政院長游錫堃率代表團參加美國總統川普就職典禮，大陸外交部20日重申反對態度，表示這是種炒作，要藉機干擾破壞中美關係，已多次表明堅決反對態度。

針對游錫堃赴美，大陸外交部發言人華春瑩20日在例行記者會上表示，我注意到美政府多次重申，美方只邀請各國駐美外交使節出席美總統就職儀式，但沒有邀請也不鼓勵其他國家或地區派團赴美。

華春瑩說，「台灣地區一些勢力炒作台當局應邀派所謂官方代表團赴美參加美總統就職儀式，這顯然是一種自我炒作，目的是要藉機干擾和破壞中美關係。對此，我們已多次表明了堅決反對的態度。」

(旺報)