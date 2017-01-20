彭政閔中信續約 6年總值3600萬

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中信兄弟職棒隊20日揭曉38歲「恰恰」彭政閔的6年合約，以2年球員加4年教練的合約架構、球員月薪新台幣70萬元，總值3600萬元留人。代表彭政閔至少打到40歲才卸下球員身分。圖為彭政閔18日出席開訓活動時，寫下春聯「順心健康」。中央社記者張新偉攝 106年1月20日

中信兄弟職棒隊今天揭曉38歲「恰恰」彭政閔的6年合約，以2年球員加4年教練的合約架構、球員月薪70萬元，總值3600萬元留人。代表彭政閔至少打到40歲才卸下球員身分。1060120

(中央社)