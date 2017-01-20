陸史上最高金額詐騙案 23嫌逃回台仍遭逮
大陸貴州省都勻市經濟開發區建設局一名楊姓出納，2015年底遭詐1.17億元人民幣，創下陸方史上單筆財損最高紀錄，刑事接獲陸方通報後，隨即組成專案小組共同偵辦，發現這筆巨額贓款透過台灣洗錢層轉領出，經循線向上溯源，去年8月、11月、12月已分別破獲4個轉帳機房，逮捕22名嫌犯。
兩岸警方查出，該電信詐騙機房藏身於非洲烏干達，案發後即一哄而散，刑事局持續追查機房的台籍成員，透過大數據分析及大陸公安部門通力合作，抽絲剝繭清查，終於掌握機房負責人許姓男子及其他共犯身分及行蹤，昨日見時機成熟，兵分多路至桃園、台中、南投、台南、高雄、屏東等地，將許嫌及黃姓共犯等23人逮捕到案，並依沒收新制查扣黃嫌的1輛BMW X5休旅車。
嫌犯到案後坦承，在烏干達電信機房詐騙大陸民眾，得手後再配合台灣洗錢轉帳機房，成功領取贓款後朋分牟利，但因本案金額太過龐大，擔心遭各國警方查緝，遂在贓款成功到手後，立即解散機房，並在2天內逃亡了1萬公里回台躲避，沒想到躲了1年後還是遭警方查緝到案。
(中時)
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