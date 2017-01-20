無懼高教海嘯 中華醫大連3年最高年終可領3個月

年終領多少？中華醫大年終獎金連3年最高可領3個月，寫下學術界高標。(曹婷婷攝)

高教海嘯來襲，不少學校招生面臨嚴重衰退，一年掉1000多人，中華醫事科技大學招生反而逆向成長，校方以績效考核作為年終獎金發放依據，激勵教職員積極招生，3年來，學生數年年成長，年終獎金也創下連3年最高領3個月的高標。

農曆春節倒數計時，大家都關心自己年終領多少，中華醫大將於1月21日發出年終獎金，校長曾信超公布，過去一年，成績最好的教職員工將發給3個月年終獎金，最低的則是零年終。

曾信超表示，他接任校長2年半來，仿照企業經營，以績效考核來決定個人年終獎金發放多少的模式，績效最好的教職員工年終獎金達3個月，有人因職務疏失考核未過，而沒有年終獎金，不過，多數人平均可領1.5個月年終，績效評比最好的視光系，年終獎金平均約1.9個月。

他說，視光系共有9名專任師資，涵蓋申請計畫、招生、產學合作等，平均每人在過去一年為學校賺進260萬元，因此，年終獎金自然比其他系高。他說，以往表現不佳、沒有熱忱的老師，即使記過懲處，也不痛不癢，但沒有領到年終就會感到痛，這是一種激勵手段。

曾信超指出，多數企業都績效考核作為年終獎金的發放依據，學術和教育界則少見，3年前他決定推動績效考核彈性年終，曾引來不少反彈聲浪，但施行下來，證實績效考核彈性年終制度，確實可以發揮激勵教職員工努力工作、積極招生的效果。

華醫3年來學生人數連續成長增加347人，此外，也接連獲得教育部教學卓越大學、科技部計畫等獎助肯定，獎助金額達3億7千多萬元投入改善教學設備，設立哈佛講堂、創新創意教室、檢驗自動化儀器設置暨醫學檢驗技術技優人才培育中心、護理實務技優人才培育暨臨床技能中心、長期照顧服務技優人才培育暨教學日照中心等，提升整體教學品質。

(中時)