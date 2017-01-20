彭政閔2＋4合約 球員約可再延長

彭政閔。（資料照，范揚光攝）

中信兄弟彭政閔，今確定與球團簽下6年總值3600萬合約，其中包含2年的球員約與4年教練約，領隊楊培宏表示，如果彭政閔前兩年打的不錯，球員部分合約具有繼續延長的可能。

彭政閔今年2度行使自由球員，雖然日前未與球團談成合約，但還是如期參加球隊春訓，今終於確定合約，楊培宏回應：「恰恰前兩年球員合約，如果數據表現，或對球隊貢獻不錯，兩年後會進行評估，看要不要延長，薪資部分也會重談，至於4年教練約則會往後延。」

楊培宏也提到，合約雙方都接受，最重要的是彭政閔是球隊陣中的指標性人物，這兩年的合約，加上激勵獎金，還有後面球團對他的教練培訓與培養，才是重點。

(中時電子報)