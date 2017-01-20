日軍演模擬台海衝突 陸外交部：唯恐天下不亂

日本共同社日前指，日本自衛隊將於1月下旬實施設想大陸與台灣發生軍事衝突的演習。大陸外交部20日表示，這反映日本一些人唯恐天下不亂，希望日本在涉台問題謹言慎行。

大陸外交部發言人華春瑩20日在例行記者會上表示，看到了有關日本模擬台海衝突軍演的報導，她指出，這反映出日本一些人唯恐天下不亂的心態。

華春瑩嚴正指出，台灣問題是中國內政，涉及中國核心利益。希望日方在涉台問題上謹言慎行，切實恪守《中日聯合聲明》等四個政治文件的有關原則，不要向台獨勢力發出任何錯誤信號，不要做有損地區和平穩定的事。

(旺報)