南海緊張 艦隊司令直升海軍司令

沈金龍擔任共軍南海艦隊司令時期，南海艦隊進行軍演。（圖取自中國軍網）

在海軍歷任司令員中，除了開國將領之外，沈金龍是首位直接從艦隊司令員升任海軍司令員的海軍將領。分析人士認為，這和沈金龍在南海島礁爭端白熱化之際主政南海艦隊，處理多起敏感危機事件有直接關聯。

大陸官媒今天報導，在沈金龍擔任南海艦隊司令員期間，也是南海島礁問題最為激烈的時候。作為守衛南海海域權益最前線的南海艦隊重任在肩，實現了南海島礁戰備巡邏常態化，同時還應對了包括美軍軍艦先後四次在南海進行的「自由航行」行動中，其中有三次美國軍艦均駛入到我擁有主權的島嶼的12海里範圍內。

中國軍艦均進行了有效識別、查證和跟蹤監視。2016年12月中旬，中國軍方還首次在南海海域捕獲美軍無人潛航器，這被外界譽為中美間「最嚴重的軍事對抗之一」。

雖然這些行動無疑都有中央軍委以及海軍總部的指導和決策，但對於身為一線指揮員的沈金龍而言，積累了豐富的海洋危機處理和應對經驗。這些在最前沿地區的鬥爭和實踐經驗對於一個走向藍海的海軍領導人而言，有利於推動海軍這個國際性軍種的發展。

關於歷任海軍司令員，吳勝利（現任中央軍委委員）是從原來的軍委副總參謀長升任海軍司令員。

沈金龍履歷上並沒有在北京解放軍總部工作的經歷。

這次升任海軍司令員是沈金龍從2014年至今二年多以來的第三次職務調整，而且從大區副升任大區正僅僅用了兩年時間，可謂進步神速。

沈金龍的「破格提升」並不是首例，這種打破先例也適用於海軍政委苗華。2014年底，原蘭州軍區政委苗華出任海軍政委。此前海軍政委人選多從海軍系統副大軍區級將領中內部拔擢，苗華則是來自陸軍的政工將領。

此外，沈金龍擔任南海艦隊司令員期間，2016年7月中國海軍三大艦隊在南海舉行。擔任演習指揮員的沈金龍表示，此次演習是全軍實戰化訓練座談會後海軍組織的首次重大實兵實彈演訓活動，反映了軍隊領導指揮體制改革成果，體現了海軍設計戰爭、設計訓練的練兵思維，有力推動了海上方向實戰化訓練深入發展。

沈金龍出身草根，從基層逐步成長，歷經多個崗位。除了在北海艦隊和南海艦隊任職，沈金龍還在海軍院校任職多年。

(中時電子報)